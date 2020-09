Ces chefs d’antenne qu’il faut célébrer

Quelle belle idée de l’Académie du cinéma et de la télévision d’attribuer son Grand Prix 2020 aux services d’information de Radio-Canada et de TVA.

Les Québécois n’en sont peut-être pas conscients, mais en ces temps où les réseaux sociaux répandent la désinformation aux quatre vents et où les « fake news » résonnent davantage que l’authentique information, ils peuvent compter sur des services dont les chefs d’antenne sont d’une intégrité sans pareille.

L’engagement social de Pierre Bruneau suffirait à garantir sa probité. Malgré le temps qu’il passe à l’antenne, il consacre des heures incalculables à la fondation qui porte le nom de son fils Charles, décédé de la leucémie en 1988. Son engagement envers Leucan n’a d’égal que sa quête de rigueur en information. Quant à Céline Galipeau, Sophie Thibault et Patrice Roy, ils sont les enfants de pères qui ont marqué d’une empreinte durable l’histoire de notre journalisme. Je le sais pour avoir eu le privilège de les côtoyer tous les trois.

DE PÈRE EN FILLES ET... EN FILS !

Décédé en 2002, Georges Galipeau, le père de Céline, fut correspondant de la United Press au moment de la sale guerre du Viêt Nam, où faire preuve d’objectivité était presque mission impossible. Ensuite, il fut diplomate à l’ONU, puis l’UNESCO l’engagea comme directeur de son Centre d’études des sciences de l’information en Afrique.

Si Marc Thibault, le père de Sophie, est moins connu du grand public, aucun journaliste de son temps n’a oublié le rôle qu’il a joué comme chef du service d’information de Radio-Canada durant l’époque la plus troublée du Québec. L’homme s’est battu avec une obstination féroce pour préserver le diffuseur public de l’influence des politiciens d’Ottawa durant la crise d’Octobre et après l’élection du Parti québécois en 1976. Sa tête de cochon a sauvé le réseau français de bien des pressions indues.

Par comparaison avec Marc Thibault, Michel Roy, père de Patrice, était un agneau. Mais il avait la tête aussi dure que l’autre et la même hargne lorsque l’impartialité de l’information était menacée. Après ses années à la direction du journal Le Devoir et du journal La Presse, Michel fut conseiller au Conseil privé, puis conseiller au cabinet de Brian Mulroney. Il fut ensuite ambassadeur en Tunisie. Homme de réflexion, à la voix douce et au perpétuel sourire en coin, Michel semble bien avoir transmis à son fils l’intelligence qu’il faut pour traiter l’information et la manière de la rendre compréhensible.

COMPLOTISTES ET HURLUBERLUS

La pandémie n’est pas de tout repos pour ceux qui ont mission d’informer. Les réseaux sociaux rendent publics chaque semaine des complots abracadabrants. Des hurluberlus comme Lucie Laurier ou Alexis-Cossette Trudel les alimentent d’un carburant délétère dont des milliers de gens crédules font chaque jour le plein. La plupart ont perdu foi dans les services d’information traditionnels.

On ne peut trop les blâmer quand un réseau de l’importance de Fox News sème les « fake news » à tout vent et qu’un quotidien aussi réputé que le New York Times se laisse aller à de tels biais anti-Trump qu’ils minent la légendaire crédibilité du journal.

Quoi qu’on dise, nous avons beaucoup de chance d’avoir des services d’information comme ceux de Radio-Canada et de TVA. L’Académie n’aurait pu choisir un meilleur moment pour les honorer.