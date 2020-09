Concours philanthropique IA

Photo courtoisie

IA Groupe financier revient, en 2020, avec la 4e présentation de son grand concours philanthropique pancanadien.

L’entreprise appelle les organismes qui œuvrent dans les secteurs de la santé, de l’éducation ou des services sociaux à répondre à la question « Comment un don de 100 000 $ pourrait-il vous aider à relancer vos activités, à démarrer un projet ou encore à poursuivre votre mission ? » Les dix organismes qui auront remporté la faveur du public se partageront des dons totalisant 400 000 $, dont trois grands dons de 100 000 $ qui seront remis aux organismes ayant reçu le plus de votes, et les sept autres finalistes recevront 10 000 $ chacun. Un organisme coup de cœur recevra un don spécial de 30 000 $. La période d’inscription est en cours jusqu’au 15 octobre. Les dix projets retenus par le jury seront présentés au grand public le 2 novembre. Ensuite, ce sera à vous de vous prononcer sur les projets que vous jugez les plus inspirants. Enfin, le dévoilement des grands gagnants aura lieu le 10 décembre.

Renseignements : concours-dons.ia.ca. Sur la photo, Denis Ricard, président et chef de la direction d’IA Groupe financier.

Bravo Lorraine !

Photo courtoisie

Permettez-moi de féliciter Lorraine Côté Maheux, une élégante golfeuse de la section féminine du club de golf Lorette, à Loretteville, qui a réussi un trou d’un coup, au sein de sa ligue. Lorraine a usé de stratégie et de précision, avec son hybride 6, pour réussir son exploit (le 2e de sa carrière... l’autre ayant été réalisé au club de Beauce il y a quelques années) pour loger sa balle dans la coupe sur cette normale 3 de 95 verges. Sur la photo, Lorraine, qui tient fièrement sa balle, est accompagnée, de gauche à droite, de ses partenaires de jeu et membres de la section féminine du Lorette : Lise Laflamme, Johanne Leclerc, Lise Grenier, Carole Gagné et Nancy Guillemette.

Noces d’érable

Photo courtoisie

Gérard Demers et Noëlla Marcoux (photo), de Lévis (Saint-Romuald), célèbrent aujourd’hui leur 58e anniversaire de mariage (noces d’érable). Le couple a 2 enfants (Guylaine et Michel) ainsi que 3 petites-filles (Maxine, Justine et Audrey). Félicitations.

La doyenne ?

Photo courtoisie

Mme Alice Rioux, née Mimeault (photo) est décédée le 2 septembre dernier à la Résidence Côté Jardins de Québec. À l’âge de 108 ans, Mme Rioux était l’une des doyennes de Québec. Elle se retrouvait annuellement dans ma page le 9 mars, jour de son anniversaire. Native de L’Anse-Pleureuse, en Gaspésie, c’est à l’Hôtel-Dieu de Québec qu’elle s’est fait connaître comme secrétaire aux infirmières pendant 17 ans avant de prendre sa retraite à 67 ans. Mes condoléances à toute cette grande famille.

Anniversaires

Photo courtoisie

Béatrice Martin (photo), Cœur de pirate, auteure-compositrice-interprète et pianiste québécoise, 31 ans... Adonis Stevenson, boxeur canado--haïtien, 43 ans... Julie Bélanger, animatrice radio et télé (Ça finit bien la semaine), 46 ans... Maxime Jean, alpiniste de Québec qui a vaincu l’Everest en 2004, 52 ans... Normand D’Amour, comédien et acteur québécois, 58 ans... Diane Lemieux, PDG de la Commission de la construction du Québec (CCQ), 59 ans... Andrea Bocelli, ténor italien, 62 ans... Tommy Lasorda, gérant des Dodgers de Los Angeles (1976-96), 93 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 22 septembre 2019. J. Michael Mendel (photo), 54 ans, producteur de télévision américain (Les Simpson et Rick et Morty)... 2017. Gérard Haché, 92 ans, homme d’affaires et philanthrope du Nouveau-Brunswick... 2015. Yogi Berra, 90 ans, ancien receveur étoile des Yankees de New York, et instructeur et gérant pour les Yankees, les Mets et les Astros... 2014. Skip E. Lowe animateur de talk-show américain... 2009. Lucie Lavoie Latulippe, 94 ans, épouse de feu Philippe Latulippe, vétéran et marathonien... 2007. Marcel Marceau, 84 ans, célèbre mime français... 2007. Edmund Rossy, 79 ans, cofondateur des chaînes de magasins Rossy et Dollarama... 1996. Ludmilla Chiriaeff, 72 ans, fondatrice de la compagnie et de l’Académie des Grands ballets canadiens.