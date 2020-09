COVID-19: Québec lance sa campagne de publicités-choc

Québec a lancé mardi soir sa campagne de publicités-chocs pour convaincre les Québécois que la COVID-19 peut laisser de graves conséquences.

Le premier ministre François Legault avait demandé qu’on utilise des cas vécus pour convaincre les plus sceptiques.

Une des capsules met en vedette Francis qui a été hospitalisé pendant 45 jours et qui a passé deux jours dans le coma.

«J’étais chez une amie et on jasait dans le cadre de porte, rien de plus banal que ça, mais trois jours plus tard, grosse fièvre, fatigue, de la difficulté à respirer jusqu’à plus être capable de respirer», raconte-t-il.

Francis n’est pas un acteur.



C’est un Québécois, comme vous et moi, qui a attrapé la COVID-19 et qui est tombé très malade.



Il est resté 45 jours à l’hôpital, dont 12 jours dans le coma.



Derrière les statistiques, il y a du vrai monde comme Francis.



Faites attention à vous! pic.twitter.com/rQtXfctqyk — François Legault (@francoislegault) September 23, 2020

«Avant j’étais entrepreneur général, maintenant j’ai une trachéotomie et je ne peux même plus travailler. Croyez-moi, la COVID-19, c’est sérieux», ajoute-t-il.

Les messages télévisés ont pour but de faire réfléchir la population et sensibiliser aux risques.

Une campagne avec l’ancien footballeur Étienne Boulay a pour but de s’adresser directement aux jeunes.