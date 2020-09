D’Estimauville attire les promoteurs: nouveau projet de 45 M$ en cours de réalisation

Un projet de 45 M$, qui prévoit la construction de 192 logements, est présentement en construction dans le secteur D’Estimauville à Québec grâce à un partenariat entre IMDEVCO et Axcès Trigone.

Les travaux ont débuté en août dernier et la première phase du projet sera livrée en juillet 2021.

«Il y a une forte demande pour ce quartier qui est en redéveloppement», note Gilles Pelletier, président d’IMDEVCO.

Le promoteur n’est pas à sa première expérience dans le quartier. Le projet Axcès Trigone Le Maizerets, qui compte 98 logements, à proximité du nouveau chantier, connait «un grand succès» depuis sa construction, selon lui.

Photo courtoisie

Secteur en demande

«C’est un secteur qui est près des services, près de la ville. Les gens sont vraiment intéressés à vouloir s’établir ici», a fait savoir M. Pelletier.

Le quartier connait en effet un nouveau souffle depuis l’arrivée des fonctionnaires fédéraux, il y a quelques années. De plus, la CNESST inaugurera l’an prochain son nouveau siège social. C’est sans compter la construction qui est en cours de l’usine de 245 M$ de Medicago qui entrera en fonction en 2023.

Le projet réalisé par IMDEVCO et Axcès Trigone a été nommé le DESTIMO. Il s’agit d’un ensemble de cinq bâtiments. Durant la période de pointe, près d’une centaine de travailleurs de la construction seront à l’oeuvre sur le chantier.

Murs végétalisés

«On livre les phases C, D et E pour le 1er juillet 2021 et A et B pour le 1er octobre 2021», a ajouté M. Pelletier.

Pour obtenir le feu vert de la Ville, les promoteurs ont dû soumettre un projet qui répond à des normes de développement durable. Le DESTIMO était en élaboration depuis deux ans.

«Les murs sont végétalisés en partie. On avait des normes d’écoquartier bien définies à respecter. Le projet a été conçu dans cet esprit-là», a ajouté M. Pelletier.

Le projet s’adresse à tous les types de clientèle y compris les familles et les personnes retraitées.

«C’est un quartier qui devient intéressant. (...) Le site a évolué avec le temps. Il y a cinq ans, personne ne voulait investir dans D’Estimauville. Maintenant, il y a un engouement. Les gens veulent rester dans le secteur, mais dans les logements neufs», a-t-il dit.