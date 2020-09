Il devient plus facile d’acheter et de boire de l’alcool à Abou Dhabi

Fini le permis pour pouvoir acheter ou boire de l’alcool à Abou Dhabi: les autorités de l’émirat ont décidé d’assouplir les règles d’achat et de consommation de boissons alcoolisées dans la capitale des Émirats arabes unis.

« Nous annonçons l’annulation des permis pour (l’achat) d’alcool. Les résidents et les touristes auront le droit d’en acheter dans les magasins autorisés », indique la circulaire datée du 15 septembre et qui a été consultée mardi par l’AFP.

Le texte précise que l’acheteur doit être âgé d’au moins 21 ans et que l’achat doit être destiné à la consommation et non à la revente, sans spécifier si les musulmans sont autorisés ou non à acheter de l’alcool.

La consommation doit se faire dans les résidences privées et dans les endroits autorisés, comme les clubs privés, selon la circulaire qui est entrée en vigueur le 15 septembre.

Ce texte met fin à un flou juridique: si les débits de boissons de l’émirat d’Abou Dhabi n’exigent pas habituellement des permis pour vendre de l’alcool, la vente reste techniquement soumise à autorisation.

À Dubaï, les commerces ont pour obligation de demander aux résidents ou aux touristes de présenter une autorisation avant de vendre de l’alcool, mais les bars et les restaurants n’exigent pas ce document.

Cette année, l’émirat de Dubaï a assoupli les règles d’achat d’alcool, permettant aux résidents d’en acquérir plus facilement.

Ainsi, l’obligation d’obtenir un certificat de non-objection de l’employeur a été supprimée à Dubaï. Les résidents doivent seulement remplir un formulaire, présenter leur carte d’identité et payer 270 dirhams (74 dollars) pour obtenir le permis qui est réservé aux non-musulmans.

Les autorités de Dubaï ont également autorisé les touristes à obtenir une licence temporaire pour l’achat d’alcool délivrée par l’émirat, en montrant leur passeport et leur visa aux directeurs de magasins.

La vente d’alcool est autorisée dans six des sept émirats de ce pays du Golfe à majorité musulmane. Elle est interdite dans l’émirat de Charjah.