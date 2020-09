Il faudrait avoir le droit de partir quand on le veut

Pour moi, les aînés sont encore des humains. C’est pourquoi ce qui s’est passé pendant la pandémie et qui a décimé leurs rangs est inacceptable. Ma mère est morte dans un CHSLD, pas heureuse d’y être. Elle aurait préféré partir au ciel plus vite, mais elle ne pouvait pas.

Dans son département, il y avait trois centenaires, alitées la plupart du temps, et tout le département était aux couches, l’incluant elle. La nourriture était systématiquement passée au hachoir. Ce qui lui faisait dire régulièrement « Regardez la belle crotte de chien qu’on me sert ! » Je n’ai jamais compris comment elle pouvait avaler ça !

Si au moins on avait la décence de ne pas toujours leur enlever leurs prothèses dentaires, plusieurs pourraient mastiquer au lieu de se faire servir une telle purée. Ma mère qui avait organisé plein de party chez-elle et qui aimait la vie, n’admettait pas de se retrouver dans un lieu semblable à s’ennuyer. Quelle tristesse !

Pourquoi continue-t-on à chercher des remèdes pour garder les vieux en vie quand la COVID en a éliminé autant d’un seul coup ? Pourquoi ne pas leur permettre de s’en aller au ciel quand ça leur tente, quand on le permet aux animaux? J’ai peur pour mon demain personnel.

J’espère que quand je serai rendue là, on m’accordera de m’en aller au ciel selon mon désir. Après tout, il s’agit bien de mon corps à moi et à personne d’autre. Quand quelqu’un n’est plus capable de se laver, de s’entretenir et de s’habiller par lui-même, ça devrait donner le OK pour le laisser partir non ?

Moi, qu’on me soigne et qu’on me lave pendant une semaine, ça va, Mais pour le reste de mes jours, c’est un gros NON. Que certains aiment ça se faire entretenir comme un bébé je veux bien. Mais si moi je ne veux pas ça, j’ai envie qu’on me respecte et qu’on me laisse partir en paix. Je veux être claire ici ; quand je serai devenue un embarras, je veux qu’on me dise bye, bye !

Indépendante

Je ne suis pas législateur, mais je sais que toute loi peut avoir des effets pervers. Si vous analysez le cas de votre mère avec attention, ce n’est pas son envie de vivre qui est en cause dans son désir de partir au ciel, c’est la conséquence de ce qu’on l’a force à vivre en CHSLD.

Si ces mouroirs que sont devenus les CHSLD remplissaient plus adéquatement leur mission d’offrir des lieux de vie à nos aînés, ces derniers n’auraient pas envie de mourir. Imaginez un seul instant à quels abus on parviendrait si on facilitait la demande d’aide à mourir comme vous le souhaitez ? Avec les horreurs qu’on entend sur ce qui se passe dans certaines familles, je ne veux même pas y penser.