La 1ère école maternelle financée par Jeff Bezos ouvrira en octobre

New York | Jeff Bezos, patron d’Amazon et homme le plus riche de la planète, a confirmé mardi que la première école maternelle financée par son fonds caritatif ouvrirait ses portes le 19 octobre à Des Moines dans l’État de Washington.

Cet établissement, dans le nord-ouest du pays, « est la première de nombreuses écoles maternelles gratuites que nous allons ouvrir pour les enfants défavorisés », a écrit M. Bezos sur son compte Instagram, publiant une photo de la salle de classe où apparaissent des étagères remplies de livres pour enfants.

La date d’ouverture a été maintenue en dépit de la pandémie de coronavirus, qui a contraint de nombreuses écoles à travers le monde à limiter la présence physique des élèves et des enseignants.

L’établissement accueillera 5 jours par semaine des enfants âgés de 3 à 5 ans. Les familles disposant de faibles revenus seront prioritaires pour les admissions.

Les méthodes d’enseignement s’inspirent de la pédagogie Montessori, qui favorise confiance en soi et autonomie et repose sur le principe de la bienveillance.

L’école est financée par le « Bezos Day One Fund », un fonds de 2 milliards de dollars que M. Bezos a créé en septembre 2018 avec son ex-femme MacKenzie Scott pour soutenir des organisations caritatives déjà établies qui aident les familles sans-abri à trouver un logement et les communautés défavorisées à accéder à une meilleure éducation.

Jeff Bezos, qui dispose d’une fortune de 179 milliards de dollars selon le magazine Fortune, a dit vouloir créer tout un réseau d’écoles maternelles, mais les dates et les lieux des prochains établissements n’ont pas encore été annoncés.