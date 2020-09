La Santé publique demande aux Canadiens de réduire leurs contacts

La Santé publique du Canada exhorte les citoyens à limiter leurs interactions pour freiner la propagation de la COVID-19, sans quoi l’épidémie reprendra au pays et finira par atteindre fatalement les personnes les plus vulnérables comme celles vivant en CHSLD.

«Nous avons vu des exemples récemment qu’une seule personne ressentant des symptômes légers peut déclencher une réaction en chaîne d’exposition [...]. Le fait de réduire les contacts peut avoir un énorme impact», a déclaré mardi l’administrateur en chef adjoint de la Santé publique, le Dr Howard Njoo.

Les médecins en chef, en dévoilant les plus récentes projections de propagation de la maladie, ont souligné que le taux de mortalité et d’hospitalisation ne s’est pour l’heure pas accru comme au printemps dernier.

«Le nombre de décès est un indicateur tardif», a toutefois ajouté le Dr Njoo en mentionnant que d’autres pays comme l’Espagne commencent à constater une résurgence à ce chapitre.

Si les cas récents touchent surtout des jeunes de 20 à 39 ans, ceux-ci finiront par se répercuter sur les personnes âgées et vulnérables, a martelé la Dre Theresa Tam, administratrice en chef de la Santé publique.

Les données dévoilées mardi confirment la croissance accélérée de la COVID-19, avec une moyenne de 1058 cas rapportés chaque jour au cours de la dernière semaine, comparativement à 380 à la mi-août.

La Santé publique du Canada s'attend à ce que 150 780 à 155 795 cas de COVID-19 soient survenus d'ici le 2 octobre, et entre 9220 et 9300 décès au pays. Mardi, on rapportait un total de 145 415 cas et 9228 morts.

L’Ontario a encore une fois dressé un lourd bilan, mardi, avec 478 nouveaux cas, ce qui serait la plus importante hausse depuis le 2 mai.

Au Québec, on a fait état de 489 nouveaux cas et d’une hausse des hospitalisations. Il y a un mois, la province était généralement sous la barre des 100 cas par jour.

Les projections dévoilées par Ottawa mardi se basent sur les données qui étaient disponibles en date du 17 septembre.