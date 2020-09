Le Diamant annule les visites déambulatoires

Les visites qui devaient avoir lieu au Diamant, les 26 et 27 septembre, ont été annulées.

Le passage en zone orange a obligé l’annulation de cette activité intitulée Le monde à l’envers. Ces visites ouvertes au public avaient été mises en place afin de célébrer le premier anniversaire de la salle de création et de spectacles.

Des visites déambulatoires à l’intérieur et une prestation artistique en façade devaient être présentées samedi et dimanche en après-midi.

«Malgré l’engouement du public qui s’est procuré en quelques heures tous les laissez-passer disponibles, la dégradation de la situation sanitaire de notre région nous impose d’annuler cette fin de semaine de retrouvailles», a indiqué Bernard Gilbert, directeur général et de la programmation du Diamant.

«Même si des ajustements auraient été possibles en limitant encore plus le nombre de visiteurs, il est de notre responsabilité sociale de collaborer à éviter tout risque de propagation du virus et de ne pas inciter la population à des déplacements non nécessaires. Une décision crève-coeur mais incontournable», a-t-il précisé, dans un communiqué de presse.

Les détenteurs de laissez-passer gratuits seront aussi contactés par courriel pour leur annoncer cette décision et s’assurer ainsi que personne ne se déplace inutilement au cours de la fin de semaine.

Les nouvelles mesures en vigueur n’empêchent pas, actuellement, la tenue des prochains spectacles prévus au Diamant et qui seront annoncés au fur et à mesure des prochaines semaines.