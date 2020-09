Le football collégial pourra débuter sa saison

Les informations entrent au compte-gouttes dans le dossier du sport interscolaire.

En rencontre, mardi, avec la sous-ministre adjointe de la Direction du sport, du loisir et de l’activité physique, le président et directeur général du RSEQ, Gustave Roel, ainsi que différents intervenants nationaux ont obtenu quelques réponses à leurs interrogations, mais il y a encore plusieurs points nébuleux.

Le football et le soccer collégial peuvent pousser un soupir de soulagement. La directive, qui stipule que les rassemblements extérieurs dans les zones orange ne peuvent pas accueillir plus que 25 personnes, ne sera pas un frein au retour des deux disciplines.

Zone orange

« La limite de 25 ne sera pas haussée, mais on nous a dit que la Santé publique va inclure un équivalent en incluant deux équipes, a expliqué Roel. Cette directive est similaire à celle des familles pour les regroupements privés à l’intérieur. Le maximum est de six personnes, mais deux familles de quatre peuvent se retrouver. C’est le même principe pour le football et le soccer, qui n’auraient pas pu jouer sans cet équivalent. »

Le circuit collégial Division 1 pourra donc commencer ses activités comme prévu, vendredi. Les Élans de Garneau seront à Lévis pour se frotter aux Faucons. Trois autres parties sont au programme, samedi, dont celle entre les Cougars du Collège Champlain et les Titans de Limoilou. Les Cougars n’auront pas l’interdiction de se déplacer en zone orange.

« C’est chaque institution qui décidera de se déplacer en zone orange ou pas, et non le RSEQ, a indiqué Roel. Les déplacements entre les régions ne sont pas recommandés, mais ils ne sont pas interdits. Pour les déplacements entre deux équipes situées en zone orange, on n’a pas obtenu de réponse. »

Les amateurs pourront-ils assister aux parties ? « Le ministère est inquiet qu’il n’y ait pas de spectateurs parce qu’il craint des regroupements pour le covoiturage, a souligné le PDG du RSEQ. Ils envisagent l’option d’un spectateur [un parent] pour un joueur. » En raison des délais serrés et du trop grand nombre d’incertitudes, les Faucons avaient déjà décidé de disputer le match de vendredi à huis clos.

Cas positif

La directive 70 du ministère de l’Éducation, qui prévoit que le sport interscolaire doit cesser ses activités pour une période de 10 à 14 jours si un cas positif se déclare dans une école, est toujours de mise.

« L’évaluation se poursuit et ils vont nous revenir plus tard, a précisé Roel. Il y a actuellement 40 % des écoles de la région de Montréal qui comptent au moins un cas positif. Si on enlevait cette règle, les trois quarts des défis seraient réglés.

« Il y a toujours une incohérence, a ajouté Roel. Quand on se questionne sur l’incohérence, on nous répond que la sécurité est primordiale et qu’on veut éviter des éclosions dans les écoles. Nous sommes d’accord que la sécurité des étudiants est primordiale, mais elle doit être appliquée partout. On reçoit beaucoup d’appels de directions d’écoles et de parents qui veulent savoir pourquoi les jeunes peuvent jouer dans le réseau civil, mais pas dans le réseau scolaire si un cas positif survient. Nous n’avons pas de réponse. »