Le massacre de Montréal

Je suis née à Montréal et y ai vécu toute ma vie. Ma famille maternelle était fière de sa ville. Mes tantes malgré leur condition modeste éprouvaient un sentiment de supériorité à y vivre. Elles aimaient sa diversité bien avant qu’on en fasse un combat idéologique. Elles appréciaient surtout son ouverture et sa liberté et elles se sentaient à l’abri des villes américaines criminalisées.

J’ai vécu à Paris plusieurs années, mais jamais au Québec je n’aurais pensé vivre ailleurs qu’à Montréal. De nombreux maires ont défilé depuis mon enfance. Jeune, je me souviens de Camillien Houde, un sacré personnage. Rustre, certes, mais qui aimait sa ville comme un amant transi. Il en parlait comme d’une belle femme.

Plus tard, jeune journaliste à Radio-Canada, j’ai tenté de me coltailler à Jean Drapeau. Il m’avait invitée à manger un midi pour m’expliquer pourquoi il refusait de m’accorder une entrevue à la télévision. « Je suis assez intelligent pour savoir que je ne vais pas me soumettre à vos questions, très chère et jolie madame. » C’était sa façon de me séduire. Aujourd’hui, on l’accuserait sans doute de harcèlement sexuel.

Gloire

Jean Drapeau, qui a dirigé Montréal de 1954 à 1957 et de 1960 à 1986, a transformé une ville provinciale en une métropole de renommée mondiale grâce à l’exposition universelle de 1967 et aux Jeux olympiques de 1976. Il était un maire populaire qui évitait la critique. Disons qu’il voyait grand.

Ensuite, la ville a connu des jours moins illustres, dirigée par des hommes plus ou moins compétents. Denis Coderre, le prédécesseur de l’actuelle mairesse, a été un maire proactif, mais à l’ambition trop voyante et arrogante. Il a ainsi pavé le chemin vers sa propre défaite.

Vint alors Valérie Plante, la mairesse, tout sourire et à l’idéologie destructrice. Il fallait avoir de l’imagination pour prévoir la politique catastrophique qu’elle a imposée avec l’appui de militants qui rêvent de la campagne à la ville.

Exil

Sa politique s’inspire du rouleau compresseur. Sa vision ressemble à des cartes postales où la verdure, les pistes cyclables et les rues piétonnières invitent à la détente et à la flânerie. Sa reconversion d’avenues et de boulevards désormais impraticables pour les voitures annonce une accentuation encore plus dramatique de l’exil des Montréalais, en particulier francophones, vers les banlieues qui n’en finissent plus de s’étendre.

La mairesse aime la jeunesse, ce qui est une qualité. Elle est carrément pâmée sur le transport à bicyclette, le choix de nombre de ses supporters. Mais elle oublie les familles avec enfants en bas âge, plus facilement transportables en auto qu’à bicyclette. Et elle se fiche des vieux, dont une majorité souhaite mourir dans la dignité dans un lit plutôt que d’être tuée ou de devenir handicapée en utilisant ce moyen de locomotion où le corps sert de carrosserie.

Les travaux titanesques dans les rues de Montréal, ville littéralement ouverte, complètent l’œuvre de madame la mairesse-sourire. Elle sourit aussi comme si l’économie n’était pas non plus un objectif vital pour la métropole du Québec. Elle n’a de bonheur qu’en posant son regard sur les trottoirs verdis qui empiètent désormais sur les rues où un jour – qui sait ? – on laissera les moutons et les vaches paître en liberté.