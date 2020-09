Les 18-34 ans fortement touchés par la COVID

Les jeunes de 18 à 34 ans représentent désormais la moitié des nouveaux cas d'infection de la COVID-19 et constituent le vecteur principal de transmission de la maladie.

Pendant que transmission communautaire s’accélère, il est de plus en plus clair que la deuxième vague présentera un visage différent. On remarque que les jeunes sont moins prudents et les fêtes privées représentent un casse-tête pour les autorités.

Le tiers des personnes possiblement infectées ignorent les directives de la santé publique, qui leur demande de subir un test de dépistage.

«Notre objectif est de rejoindre tout le monde dans les 24 heures suivant le moment où ils ont reçu leur résultat», explique Dre Sarah-Amélie Mercure, spécialisée en médecine préventive à la direction de la santé publique de Montréal.

«Si on tente d'appeler les personnes plusieurs fois et qu'ils ne nous répondent pas, c'est ce délai qu'on dépasse, puis nos interventions sont de moins en moins efficaces.»

Les inspecteurs de la santé publique vont contacter les personnes possiblement infectées par téléphone à deux reprises. Ils vont texter, leur envoyer un courriel et si ça ne fonctionne pas, ils vont leur envoyer une lettre par messager à vélo.

Ailleurs dans le monde

La majorité des pays où la 2e vague frappe actuellement le plus fort sont des ceux qui ont mis en place des mesures de confinement très strictes pendant la première phase de la pandémie. L'Espagne et la France en sont de bons exemples.

Le déconfinement devient symbole de liberté retrouvée. Pour les jeunes, c'est sortir, retrouver les amis, mais cette liberté a quand même un coût, et ce sont les franges les plus vulnérables de la société qui risquent d'écoper de la facture.