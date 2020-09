Ouragan Teddy: des vagues de 10 mètres pourraient frapper les Maritimes

L’ouragan Teddy, qui devrait se transformer en puissante tempête post-tropicale mardi soir, devrait frapper sous peu les provinces canadiennes de l’est alors qu’on s’attend du côté du fédéral à de violentes rafales de vent et des vagues qui pourraient atteindre 10 mètres.

Dans son plus récent bulletin d’information, Environnement Canada a indiqué que Teddy s’approchait à une vitesse de 26 kilomètres à l’heure et que l’ouragan se ferait sentir en Nouvelle-Écosse, à l’Île-du-Prince-Édouard et au sud de Terre-Neuve.

Si plusieurs provinces peuvent s’attendre à de la «pluie forte, des vents forts et un fort ressac», la côte est de la Nouvelle-Écosse sera touchée par le centre de la tempête post-tropicale mercredi matin. Il est ensuite prévu que Teddy faiblira en se déplaçant sur la partie est du golfe du Saint-Laurent au cours des prochains jours.

Selon les prévisions météorologiques, des rafales de 80 à 100 km/h s’y feront sentir, tout comme des vagues de 8 à 10 mètres. Des précipitations de 50 millimètres sont aussi attendues à l’avant de Teddy.

Au niveau des dégâts, la pluie et le vent pourraient briser des branches et déraciner quelques arbres, ce qui pourrait ainsi occasionner des pertes de courant.

Au Québec, l’est des Îles-de-la-Madeleine fait face à de possibles vents en direction du nord-ouest qui pourraient aller jusqu’à 80 km/h. La hauteur des vagues devrait atteindre de trois à cinq mètres. Les niveaux d’eau s’approcheront du seuil d’avertissement, a-t-on indiqué.

Des risques d’inondation accompagnent ces prévisions. Cette alerte météo doit durer environ 36 heures, en débutant mardi soir.

Mercredi et jeudi, c’est la Basse-Côte-Nord qui sera touchée par des pluies d’environ 50 mm. C’est aussi le cas pour l’est de l’île d’Anticosti et Natashquan. La population est prévenue de crues soudaines et d’accumulation d’eau sur les routes et d’inondation dans les basses terres.