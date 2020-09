Party à Laval: il «va falloir que la Santé publique mette ses shorts»

La Santé publique devrait durcir le ton et punir plus sévèrement les bars et les restaurants qui enfreignent les règles sanitaires, insiste Benoît Dutrizac. L’animateur croit que la soirée qui a réuni plus de 200 personnes au restaurant Lordia de Laval, ce week-end, devrait servir d’exemple.

Benoît Dutrizac voudrait que la Santé publique «devienne un peu plus sévère» et qu'elle mette «un peu plus ses shorts et sa paire de gosses».

«J’espère que la Santé publique de Laval va débarquer au Journal, va demander de voir les images, va les garder, va les télécharger et va convoquer le Prix Nobel du Lordia pour lui mettre ça dans la face et lui sacrer une amende», a-t-il lancé, mardi matin, lors de sa rencontre quotidienne avec Mario Dumont à l'émission de Pierre Nantel, sur QUB radio.

