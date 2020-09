Pétition pour un meilleur accès aux Îles-de-la-Madeleine par la route

L'accès aux Îles-de-la-Madeleine par le traversier demeure parsemé d'embûches. Une pétition signée par 600 Madelinots en deux semaines vient d’être déposée à l'Assemblée nationale par le député Joël Arseneau.

Il demande au gouvernement de négocier avec les provinces atlantiques un corridor de passage sécuritaire. Seuls les arrêts pour mettre de l’essence sont autorisés aux automobilistes québécois qui se rendent à Souris, à l'Île-du-Prince-Édouard, pour prendre le traversier.

Il n’est pas possible de dormir dans les deux provinces voisines.

«J’en appelle au premier ministre aujourd’hui d’entamer des négociations et de proposer une simple solution pour les Madelinots qui doivent se déplacer, ce sont des déplacements dans la plupart des cas, essentiels. On veut qu’ils puissent les faire en toute sécurité», explique Joël Arseneau, député des Îles-de-la-Madeleine.

Deux accidents qui auraient pu avoir de graves conséquences sont survenus au cours de la saison estivale en raison de ces restrictions.

Le plus récent s’est produit dans la nuit de samedi à dimanche au Nouveau-Brunswick. Un Madelinot de 21 ans a effectué une grave sortie de route après s’être assoupli au volant.

Le conducteur s’en est sorti indemne et n’a subi que quelques coupures.

«Il n’y a pas eu aucune éclosion depuis le début de la pandémie essentiellement et c’est la raison pour laquelle on demande d’être considéré comme faisant partie des Maritimes», illustre le député en précisant qu’une entente doit être conclue rapidement pour que les résidents des Îles-de-la-Madeleine accèdent plus facilement à la bulle atlantique.