Sonia Benezra passe au web

Après avoir passé plus de 30 ans à interviewer les plus grandes vedettes d’ici et d’ailleurs, Sonia Benezra tend aujourd’hui le micro aux aînés québécois avec la nouvelle série web Benezra reçoit. « Ces gens ont des tas d’histoires fascinantes à raconter. Il faut simplement les écouter », affirme-t-elle.

Sonia Benezra ne le cache pas : elle a eu elle-même un ras-le-bol des grandes stars américaines et du concept de vedettariat au début de la pandémie.

« J’adore Meryl Streep. Mais est-ce que je voulais vraiment la voir sur les réseaux sociaux avec un verre de champagne à la main quand je savais très bien que certains perdaient leur emploi et avaient peur de ne pas pouvoir payer leur loyer ? Non. Et je sais que je ne suis pas la seule », avance Sonia Benezra.

« Les gens réalisent que les vrais héros, les vraies idoles, ce sont les travailleurs des services essentiels qui continuent à offrir ces services durant la pandémie », ajoute-t-elle.

Rencontres

C’est ainsi que, dès vendredi, elle donnera la parole à ces gens qui ne bénéficient généralement pas de tribunes pour partager leur vécu. L’animatrice sera à la barre de 12 épisodes hebdomadaires de Benezra reçoit, déposés chaque vendredi sur le site de CREA TV, une nouvelle chaîne destinée aux aînés du Québec.

Des exemples de rencontres à venir ? Sonia Benezra s’entretiendra avec un homme de 89 ans qui, après une vie entière passée dans le placard, vit aujourd’hui son homosexualité. Une autre entrevue est prévue avec sœur Annette Bellavance, qui a dirigé l’école Regina Assumpta durant plus de trois décennies.

« Il y aura quelques personnalités connues. Mais je veux surtout rencontrer des gens qu’on ne connaît pas, mais qui ont des histoires qui méritent d’être connues », résume l’animatrice.

► La chaîne web CREA TV (macreatv.com) sera lancée vendredi.

Qu’est-ce que CREA TV ?

D’abord destinée à une diffusion dans une dizaine de résidences pour aînés, CREA TV sera finalement accessible gratuitement sur le web à compter de vendredi. La chaîne, créée en pleine pandémie par Francis Charron, proposera des émissions animées par Sonia Benezra, Emmanuel Auger, Marco Calliari et Maxime Charbonneau, notamment.

Sa programmation sera d’ailleurs entièrement accessible sur demande, plutôt que d’être confinée à des cases horaires fixes. « On voulait que les gens puissent regarder les émissions quand bon leur semble, plutôt que de leur imposer un moment précis », résume Sonia Benezra.