Un vétéran pour mener l’offensive des Élans de Garneau

Les Élans de Garneau miseront sur un quart-arrière de 4e année pour les mener à bon port.

Ennuyé par une blessure à une cheville qui lui a causé bien des soucis l’an dernier, Tristan Blais est de retour pour faire oublier une saison frustrante et terminer ses études.

«J’ai eu pas mal de blessures au cours des deux dernières saisons et je suis maintenant en pleine forme, assure-t-il. La dernière saison a été vraiment frustrante. Nous avons beaucoup de vétérans de retour en offensive et je veux connaître une bonne saison. J’ai eu de la difficulté au début avec le système de Pat [Boies], mais je commence maintenant à le maîtriser. J’ai amélioré mes lectures. C’est l’aspect que j’ai le plus amélioré.»

Utilisé à quelques reprises l’an dernier à sa saison recrue, David Bahufite a connu un bon camp d’entraînement. Charles Perreault est aussi dans le portrait parmi les vétérans, lui qui a régulièrement frappé en relève l’an dernier en raison de la blessure à Blais.

Claude Juneau a confiance en son vétéran pivot. «Tristan est en contrôle de l’offensive, souligne le pilote des Élans. C’est un quart-arrière mobile qui comprend bien le système. Avec le porteur de ballon Olivier Lapointe, qui est bien en selle, nous aurons un champ arrière balancé et explosif. Sur la ligne offensive, nous avons le même groupe sauf deux joueurs qui ont complété leur parcours.»

Malgré le départ de trois partants sur la ligne défensive pour les rangs universitaires, Juneau estime que son unité sera à la hauteur. «Les deux frères Lamontagne [Cédric et Anthony] sont en santé et en contrôle. Il y a aussi Xavier Bergeron, qui fait un bon travail comme ailier défensif. Sur la ligne tertiaire, Edward Bolduc et Gabriel Côté-Pedneault, qui ont remporté le Bol d’Or l’an dernier avec Saint-Jean-Eudes, sont des valeurs sûres même si ce sont deux recrues.» Les deux ont été élus sur l’équipe d’étoiles du circuit juvénile.

Avec le secondeur intérieur Mathieu Proteau et les frères Lamontagne, le maraudeur Marc Djonay Rondeau constitue une autre pièce importante de l’unité défensive de Keith-Andrew Robitaille.

Privilège

Des objectifs pour cette saison très spéciale? «On a un bon noyau balancé avec 20 finissants, mais on veut y aller une journée à la fois sans se soucier de ce qu’on ne peut pas contrôler, résume Juneau. Nous sommes privilégiés d’embarquer sur le terrain et de pratiquer notre sport. On doit tout donner et rien prendre pour acquis parce qu’on ne sait pas ce que sera demain. On doit se coucher le soir et être meilleur que la veille. On sait quand la saison part, mais on ne sait pas si on pourra la terminer.»

Les Élans disputeront leur premier match, vendredi, en visitant les Faucons de Lévis.

Une décision judicieuse

Les Élans miseront sur un bon groupe de receveurs cette saison menés par Justin Langlais.

Photo courtoisie, Steve Roy

À l’écart du jeu en 2018 parce qu’il avait choisi de porter les couleurs des Dynamiques de Sainte-Foy dans le circuit de basketball Division 1, Langlais a repris le football l’an dernier et il n’avait pas tardé à faire tourner des têtes. Ses gains de 621 verges lui avaient permis de terminer au 5e rang du circuit.

Victime d’une fracture du péroné et de la cheville lors du septième match de la saison à Saint-Jean-sur-Richelieu, Langlais assure avoir retrouvé la forme. «Après l’opération, j’ai fait de la réhabilitation tout l’hiver et tout l’été et ma jambe est de retour à 100 pour cent, assure-t-il. Je limite mes répétitions à l’entraînement par mesure préventive, mais je serai à mon maximum pour les parties.»

Certains estiment qu’il aurait dû se retrouver au sein de l’équipe d’étoiles, mais Langlais n’en fait pas tout un plat. «C’est une motivation supplémentaire de ne pas avoir été choisi, mais nos adversaires savent qui sont les meilleurs, raconte-t-il. Je veux être parmi les meilleurs receveurs du circuit. Je veux réussir les attrapés contestés et faire des jeux même quand la passe n’est pas parfaite. Je veux amasser plus de verges après réceptions. Nous avons un bon groupe de receveurs. Tous les partants possèdent de l’expérience.»

Étienne Landry, Zachary Baron-Béliveau, Cédric Leroux et Jacob Chatigny seront aussi à surveiller.

Bonne décision

Langlais ne regrette pas d’avoir opté pour le football. «À l’école secondaire, j’aimais autant les deux sports, mais il y a eu un déclic au collégial, explique-t-il. J’aimais plus le football et j’avais plus de facilité. Parce que je viens d’une famille de basket, je n’ai jamais tenté de faire les équipes du Québec en football l’été. Dans ma tête, j’étais plus un gars de basket. J’ai transféré à Garneau en janvier 2019 pour le football et je n’ai jamais regretté mon choix.»

Pièce maîtresse

À sa 4e saison, le secondeur intérieur Mathieu Proteau sera une pièce maîtresse de la défensive des Élans. «Même si nous n’avons pas eu de camp de printemps en mai, nous avons eu beaucoup de temps pour se reprendre et nous sommes tous sur la même page, souligne Proteau. On va miser sur les 12 joueurs en défensive. Nous avons un groupe complet. C’est de cette façon qu’on peut se rendre le plus loin.»