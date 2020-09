Vaccin contre la COVID-19 : le fédéral signe des ententes avec Sanofi et GlaxoSmithKline

Le gouvernement fédéral a conclu mardi des accords avec les compagnies Sanofi et GlaxoSmithKline pour obtenir des doses si leur vaccin en cours de développement s’avère efficace.

Ottawa s’est donc assuré de mettre la main sur 72 doses du candidat-vaccin à protéine recombinante avec adjuvant contre la COVID-19.

Il s’agit d’ententes similaires à celles déjà conclues avec Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson et Novavax qui tentent aussi de développer des vaccins contre ce coronavirus.

«Les ententes signées jusqu'à maintenant englobent les trois principaux types de candidats-vaccins, à savoir l'ARNm, la sous-unité protéique et le vecteur viral. Le fait de disposer d'un portefeuille diversifié de vaccins provenant de plusieurs sources d'approvisionnement permettra de garantir l'accès à des vaccins contre la COVID-19 sécuritaires et efficaces lorsqu'ils seront disponibles», a expliqué la ministre des Services publics et de l'Approvisionnement Anita Anand par communiqué.

Ottawa a aussi conclu un accord avec Gilead Sciences et McKesson Canada pour obtenir jusqu'à 150 000 flacons de remdesivir, un médicament servant à aider les patients atteints de la COVID-19. Devant commencer ce mois-ci, les livraisons se dérouleront jusqu'au début de l’an prochain.

Deux contrats avec SiO2 International ont été conclus pour des seringues et des flacons qui permettront d'administrer jusqu'à 80 millions de doses d’un futur vaccin.

Aucun vaccin contre la COVID-19 n'a encore été approuvé au Canada.