Vente de l’église Saint-Charles-de-Limoilou: la fabrique se donne un an pour explorer ses options

Quoiqu’en dise le maire Régis Labeaume, la vente de l’église Saint-Charles-de-Limoilou semble inévitable à court ou moyen terme. La fabrique se donne un an pour explorer ses options mais elle assure vouloir tout faire pour sauver le bâtiment.

Lundi soir, lors de la séance du conseil municipal, le maire de Québec a lancé un message clair au diocèse et surtout aux promoteurs qui voudraient acquérir cette église dans Limoilou.

«On annonce immédiatement aux acheteurs potentiels qu’il n’y aura pas de changement de zonage. S’ils veulent construire quelque chose là à la place de l’église et la détruire, on leur annonce qu’ils ne pourront pas le faire tant qu’on va être là», a balancé le maire.

L’église Saint-Charles-de-Limoilou a une valeur patrimoniale «très élevée» et la Ville souhaite la préserver. Elle a été inscrite il y a quelques années sur une liste de huit églises admissibles à une aide financière pour divers travaux de restauration.

Joint par Le Journal mardi, l’abbé Julien Guillot, de la paroisse Saint-François-de-Laval, a tenu à rectifier le tir, estimant que l’essentiel de son message avait peut-être été mal interprété par la Ville de Québec.

«Nous, on n’a jamais parlé de bâtir des condos ou quoi que ce soit. Peut-être que ça va être mis dans les mains d’un courtier mais ça ne veut pas dire que c’est pour bâtir des condos. On a toujours prôné la préservation du patrimoine. Quand on dit qu’on veut vendre, c’est parce qu’on n’a plus la capacité de la supporter», a-t-il fait savoir, rappelant que les frais d’entretien minimaux – chauffage, assurances, etc. – s’élèvent à plus de 80 000 $ par an.

«Nous, on n’est plus capables»

L’église est fermée au culte depuis 2012 et ne fait plus partie de la mission de la fabrique qui est propriétaire de trois autres églises, ajoute l’abbé Guillot. «Ça fait 400 000 $ qu’on met depuis cinq ans et si on continue comme ça, dans cinq ans, on fait faillite et on ferme la paroisse alors à un moment donné, le choix est assez simple. Nous, on n’est plus capables.»

La Ville de Québec soutient depuis 2015 le projet de l’organisme communautaire Espaces d’initiatives, qui veut transformer l’église en laboratoire d’innovations sociales avec des espaces de travail partagés. Le financement de ce projet n’a cependant jamais été bouclé et la patience de la fabrique n’est pas sans limite.

«Je comprends qu’Espaces d’initiatives soit déçu mais ils n’étaient pas capables de livrer la marchandise. Ça n’enlève rien à la qualité de leur projet. Ils espéraient qu’on ne dise rien et qu’on continue à payer pour encore quatre ans mais non. Là, c’est terminé et on l’avait dit bien d’avance. Il faut arriver à régler la question de l’entretien annuel. Si la Ville est très intéressée au patrimoine, qu’elle trouve des solutions positives pour assumer la charge du bâtiment», lance l’abbé Guillot, qui est prêt à céder l’église pour la somme symbolique de 1 $ à l’organisme communautaire.

Mécènes recherchés

«On va se donner une année pour explorer. En même temps, c’est bien que les gens le sachent. S’ils ont de l’intérêt, ils pourront se manifester. Si la sortie dans les médias attire l’attention sur l’importance de ce bâtiment-là puis que ça intéresse quelqu’un, c’est parfait. Il faut attirer l’attention sur d’autres promoteurs, fiducies, mécènes, peu importe, pour mettre en valeur ce patrimoine-là.»