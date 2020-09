FOURNIER, Josée



À sa résidence de Montréal, le 13 septembre 2020, à l'âge de 55 ans, est décédée Madame Josée Fournier, épouse de Daniel Pinkney. Elle était la fille de feu Réal Fournier et feu Jacqueline St-Pierre. Outre son époux, elle laisse dans le deuil sa soeur Christine (Steve Poirier), ses neveux et nièces, sa belle-soeur ainsi que plusieurs autres parents et amis. La famille tient à remercier le CHUM de Montréal pour les soins et attentions extraordinaires ainsi que les infirmières et médecins des services de soins palliatifs du CLSC de Verdun. L'envoi de fleurs peut être compensé par un don à la fondation du CHUM de Montréal.Mme Fournier sera exposée aule vendredi 25 septembre 2020 de 12 h à 19 h. Les funérailles seront célébéres aule vendredi 25 septembre 2020 de 19 h 30 à 20 h.240, rue St-Jean-Baptiste OuestRimouskiTéléphone : 418-723-9764