CHAUVETTE, Thérèse Guay



Au Centre d'accueil St-Joseph de Lévis, le 11 septembre 2020, à l'âge de 85 ans et 11 mois, est décédée madame Thérèse Guay, épouse de feu monsieur Léonard Chauvette, fille de feu madame Marie-Anne Fortier et de feu monsieur Lucien Guay. Elle demeurait à Lévis.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, auL'inhumation des cendres se fera au cimetière Mont-Marie. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Bernard (Chrissy), Denis, feu Robert, Diane, Philippe (Clémence Ouellet), Michel (Véronique Taillefer), Monique et Pauline; ses frères et soeurs: feu Régis, Magella (feu Denis Larouche), feu Maurice, feu André, feu René, feu Jean-Yves (Claire Labonté), Éliane, Francine B. Guay; ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amies. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec, Québec, Téléphone : 418 527-4294, Courriel : info@societealzheimerdequebec.com, site web :www.societealzheimerdequebec.com. Des formulaires seront disponibles sur place.