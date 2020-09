DOMPIERRE, Dr Gervais



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 10 septembre 2020, à l'âge de 61 ans, est décédé Dr Gervais Dompierre, conjoint de dame Michelle Thivièrge, fils de feu Fernando Dompierre et de dame Fernande Germain. Il demeurait à St-Laurent, Île d'Orléans.et de là au cimetière paroissial.La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraireIl laisse dans le deuil sa conjointe Michelle Thivièrge, sa mère dame Fernande Germain, ses fils: Samuel et Alexandre (Karine Larivière); sa petite-fille Kelly Follum-Dompierre, ses frères et sœurs: France, Renaud (Michelle Ouellet), Sylvain et Josée; sa belle-mère dame Colette Gauthier, ses neveux et nièces: Isabelle et Myriam Dompierre, Ann-Marie et Guillaume Bilodeau, Philippe et Mathieu Dompierre ainsi que plusieurs cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, ave Belvédère, bureau 214, Québec G1S 3G3 Tél. 418 683-8666