Coronavirus: des influenceurs néerlandais critiqués pour un hashtag contre les mesures

#jeneparticipeplus: le hashtag lancé par un groupe d’influenceurs néerlandais pour dénoncer les mesures anti-Covid du gouvernement, au nom de la « liberté », suscite mercredi critiques et inquiétude aux Pays-Bas où le virus connaît une forte résurgence.

« Libérez le peuple! », ont lancé ces influenceurs - dont beaucoup de jeunes chanteurs-, qui totalisent plus d’un million d’abonnés, en lançant lundi le hashtag #ikdoenietmeermee (#jeneparticipeplus en français).

Inquiets des conséquences économiques et sociales des mesures anti-Covid, ils estiment que le gouvernement « effraie les gens en masse » et ignore les avis de certains médecins critiques envers les mesures, dont pâtit notamment le secteur de la culture à cause de l’interdiction de grands événements.

« C’est ensemble que nous garderons le gouvernement sous contrôle », ont déclaré dans une vidéo plusieurs personnalités, dont la chanteuse et youtubeuse Famke Louise, qui compte un million d’abonnés à elle seule sur Instagram.

Le groupe fait référence à un credo souvent répété par le gouvernement : « C’est ensemble que nous garderons le virus sous contrôle ».

Le gouvernement, des membres du personnel médical et de jeunes abonnés des influenceurs ont dénoncé ce hashtag, qualifié d’ » irresponsable » par le ministre de la Santé, Hugo de Jonge.

Don Roelofsen, infirmier, a ainsi invité les personnes qui partagaient le hashtag à « venir jeter un œil aux services des soins intensifs ».

Un jeune abonné de Famke Louise, Mats van der Graaf, 18 ans, s’est dit « déçu ». « J’avais une image positive d’un grand nombre de ces célébrités », a-t-il ajouté, cité par la télévision RTL Nieuws.

Depuis l’apparition du virus, plus de 98 000 cas ont été officiellement déclarés aux Pays-Bas, dont 6291 décès.

Le gouvernement a annoncé vendredi de nouvelles mesures dans six régions, dont celles d’Amsterdam, La Haye et Rotterdam, particulièrement touchées par la résurgence du virus. Les bars doivent fermer à 1 h et les rassemblements de plus de 50 personnes sont interdits.

Les Pays-Bas avaient opté au printemps pour un confinement dit « intelligent », un modèle bien moins strict que dans les pays voisins tels que la France ou la Belgique.