LAROCHELLE, Jacqueline



Au Centre d'accueil St-Joseph de Lévis, le 16 septembre 2020, à l'âge de 76 ans, est décédée madame Jacqueline Larochelle fille de feu Gaudias Larochelle et de feu Antonia Côté. Elle demeurait à Sainte-Claire.L'inhumation aura lieu au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil son ami de cœur monsieur Paul-Emile Gosselin, ses enfants: feu Daniel Beaudoin, Carole Beaudoin (Yves Chenel) et Nathalie Beaudoin (Jérémie Gimlewicz), ainsi que le père de ses enfants monsieur Émile Beaudoin. Elle laisse également dans le deuil ses petits-enfants: Geneviève Chenel (Maxime Gosselin), Sélène Chenel (Maxime Tremblay), feu Christophe Chenel et ses arrière-petits-enfants: Barnabé et Constance Gosselin. Elle était la sœur de: feu Rosario (Yvette Gilbert), Colette (feu Yvon Bissonnette), Nicole (feu Fernand Boucher), Michel (Ginette Bouchard), Germain et Gaétan. Elle laisse aussi dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciement au personnel du Fleuribel de Honfleur ainsi qu'au personnel du Centre d'Accueil St-Joseph de Lévis pour les bons soins prodigués à madame Larochelle. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis 143, rue Wolfe, Lévis (Québec), G6V 3Z1. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles a été confiée à la