NESSIM SHENOUDA, Helen



Le 18 septembre, à l'âge de 83 ans est décédée Helen Nessim Shenouda, épouse de Edward Labib Ghali. Outre son époux, elle laisse dans le deuil son fils Rafik Ghali (Isabelle Côté) et sa fille Sonia (Dominique Pascal Julien), ses petits-enfants: Angelina Laura Julien, Gabriel Lucas Julien et Samia Eve Ghali; ses sœurs: Sonia Nessim Shenouda et Amal Nessim Shenouda; ses neveux et nièces ainsi que de nombreux parents et amis.La famille désire témoigner sa reconnaissance aux membres du personnel du Centre de soin Ste-Brigid's home pour l'excellence des soins prodigués, et à tous ses amis de l'église Copte Orthodoxe de Québec. Au lieu de votre présence sur place, toutes marques de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Église Vierge Marie Copte Orthodoxe, 6100 Grande- Allée St-Hubert J3Y 1B4. Pour les proches, lors de votre présence à l'église, le port du masque et la distanciation sociale sont de mise, selon les directives du gouvernement.