Dépistage de la COVID-19: un syndicat inquiet de la situation au Saguenay-Lac-Saint-Jean

Le Saguenay-Lac-Saint-Jean doit cesser de faire les 300 analyses de la COVID-19 envoyées chaque jour par la région de Québec.

C’est ce que réclame l’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé (APTS). Les technologistes médicaux étaient déjà débordés, la semaine dernière, mais cette semaine, c'est du jamais vu.

Lundi, il y a eu une affluence record de 721 dépistages dans la région. Mardi, 620 personnes se présentées aux cliniques de dépistage. Ce volume crée une surcharge dans les analyses de laboratoires, surtout qu'il manque de personnel.

«Cette pression est insoutenable, a affirmé la représentante régionale de l’APTS, Nancy Poulin. On commence à voir des gens qui partent en congé maladie. Ils ne sont plus capables de subir cette pression.»

La goutte, selon le syndicat, ce sont les 300 échantillons de Québec acheminés ici chaque jour. Le syndicat voudrait qu'ils ne soient plus traités dans la région.

«Il faudrait se concentrer sur notre population dans notre région pour être capable de suffire à la demande», estime Mme Poulin.

Les délais pour avoir un résultat, entre deux et cinq jours, pourraient maintenant écoper, croit la représentante syndicale. «La semaine passée, on était capable de respecter ces délais. Cette semaine avec la demande qui est plus grande, c'est sûr qu'il va y avoir une augmentation des délais.»

L’Alliance juge que les consignes de la Santé publique manquent de clarté sur le bon moment de se présenter à la clinique.

«Si les consignes étaient claires, ils ne se présenteraient pas quand ce n'est pas nécessaire dans un centre de prélèvements. Il y a des efforts à faire de la Santé publique pour savoir quand se présenter», a soutenu Nancy Poulin.