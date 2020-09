LETARTE, René



À l'Hôpital Laval (IUCPQ) entouré des siens, le 11 septembre 2020, à l'âge de 89 ans, est décédé l'Honorable René Letarte, juge retraité de la Cour Supérieure et ad hoc de la Cour d'Appel, époux de madame Rachel Simard, fils de feu madame Henriette Asselin et de feu monsieur Louis-Philippe Letarte. Il demeurait à Québec.Selon ses volontés, Il ne sera pas exposé.où la famille recevra les condoléances à compter de 13 h. L'inhumation des cendres suivra au cimetière Mount-Hermon. Il laisse dans le deuil outre son épouse Rachel Simard et feu madame Claire Gilbert; son fils Michel et sa fille feu Danièle; ses petits-enfants : Christopher et Alexandra Letarte, Sarah et Charles Ouellette-Légaré; les enfants de son épouse : Jean-Yves Ouellette (Josée Lague) et Johanne Ouellette (Roch Falardeau); ses frères et sa sœur : feu Dre Paulette, Jean (Monique Trempe), Dr Jacques (Murielle Godard) et Pierre; ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, confrères et ami(e)s. La famille tient à remercier l'équipe dévouée des soins palliatifs de l'Hôpital Laval. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC. Site web : www.coeuretavc.ca