État d’urgence à Louisville, Kentucky

On divulguait hier la liste des sujets qui seront abordés lors du premier débat présidentiel du 29 septembre prochain. Parmi les six thèmes retenus, on retrouve celui des tensions raciales et de manifestations qui se multiplient dans les villes américaines.

Ces manifestations, débutées après la mort de George Floyd, n’ont jamais cessé et on s’attend maintenant à ce qu’elles prennent de l’ampleur à Louisville au Kentucky. Hier, le maire de la ville, Greg Fisher, décrétait préventivement l’état d’urgence.

Fisher craint la réaction de la population de sa ville lorsque le procureur général annoncera s’il entend poursuivre le policier qui a tiré sur Breonna Taylor lors d’une opération policière ratée le 13 mars dernier.

La semaine dernière, le maire annonçait qu’on verserait la somme de 12 millions de dollars à la famille de la jeune femme noire de 26 ans, tout en promettant la mise en place de plusieurs réformes au sein du corps policier.

On ignore pour l’instant quand le procureur général Cameron, premier noir à assumer ce poste au Kentucky, rendra sa décision. Cameron lui-même a souligné qu’il avait besoin de temps pour effectuer une enquête adéquate.

Tout comme ce fut le cas pour George Floyd, la mort de Breonna Taylor a nourri l’indignation de la communauté noire et les manifestants de tout le pays ont scandé son nom en dénonçant la violence dont elle est plus souvent la victime et en exigeant des réformes. Le slogan «Say her name», dites son nom, a alors pu être observé sur de très nombreuses bannières.

Les prochains jours risquent donc d’être une fois de plus très animés et le thème de la question raciale risque d’être particulièrement suivi pendant le débat. Les réponses des deux candidats seront bien sûr scrutées à la loupe.

Le vote de la communauté noire semble acquis à Joe Biden et sa colistière est une femme noire. Il ne changera assurément pas de discours et se montrera sensible aux revendications de la communauté noire tout en insistant sur la nécessité de revoir l’approche des corps de police. Il ne parlera pas de réduire le budget de ces derniers comme l’exigent plusieurs manifestants, il a noté à quel point cette proposition est impopulaire et, à mon humble avis, contre-productive.

Si on décortiquera chaque mot ou chaque proposition du candidat démocrate, vous devinez qu’on ne laissera rien passer du côté du président. Son message de «la loi et l’ordre» est bien reçu dans certaines villes ou auprès d’un certain électorat, mais il ne démontre aucune sensibilité et ne présente aucune solution pour répondre aux revendications légitimes de la communauté noire.

Le premier débat entre les hommes va assurément attirer beaucoup d’attention. Si les deux candidats doivent convaincre les électeurs qu’ils tiennent la forme, leurs réponses aux questions du modérateur peuvent encore influencer l’issue du résultat.