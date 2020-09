PAQUET, Alice



À l'Hôpital Régional de Portneuf, le 30 mai 2020, à l'âge de 94 ans, est décédée madame Alice Paquet, fille de feu monsieur Cyrille Paquet et de feu madame Eva Paquet, épouse en premières noces de feu monsieur Ovila Cloutier et en deuxièmes noces de feu monsieur Laurent Martel. Elle demeurait autrefois à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. Madame Paquet laisse dans le deuil ses enfants: André (Mimi Laflamme), Réal (Lise Trudel), René (Carol Bowles), Suzie (Pierre Angers), Denis, Carole (Jean Simard), Michel (Josée Robitaille), Pierre et les enfants de Laurent Martel: Daniel (Colette Caron), Diane (Marc-André Careau) et René (Lise Hamel); ses petits-enfants: Kevin Cloutier, Marie-Soleil Cloutier, Marie-Josée Cloutier, Isabelle Angers, Mireille Angers, Anabelle Cloutier, Philippe Cloutier, Marc-André Cloutier (filleul), feu Charles-Eric Simard, Francis Cloutier, Sophie Simard, Anne-Julie Cloutier, Rosalie Cloutier; ainsi que 14 arrière-petits-enfants. Elle laisse dans le deuil son frère Wilfrid Paquet (Welly); ses belles-soeurs: Lucienne Cloutier et Fernande Langevin; ses beaux-frères: Marcel Cloutier et Gilbert Renaud ainsi que son filleul Victorin Cloutier. Elle laisse également dans le deuil plusieurs parents des familles Paquet et Cloutier. Remerciements aux membres du personnel du 2e étage pour les bons soins prodigués.et de là, au cimetière paroissial. Il n'y aura pas de condoléances.Les témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fabrique de Sainte-Catherine, 2, rue Jolicoeur, Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier.Qc, G3N 2L7.