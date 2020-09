Le choix du site d’une future école contesté à Sainte-Brigitte-de-Laval

Le site choisi par la municipalité de Sainte-Brigitte-de-Laval, pour la construction d’une troisième école primaire sur son territoire, provoque une levée de boucliers.

L’annonce de la construction d’une école le 8 septembre dernier par le gouvernement Legault, une bonne nouvelle en soi, était très attendue dans cette localité au nord de Beauport. Cependant, son emplacement est loin de faire l’unanimité.

La Ville a jeté son dévolu sur un immense terrain gazonné qui appartient à Marc Thomassin et son fils François sur la rue des Champs, où il n’y a qu’une seule résidence, la sienne. Ces derniers refusent de vendre la terre familiale où ils ont grandi.

Pétition

La Ville devra donc se tourner vers les tribunaux pour les exproprier, à moins qu’une entente de gré à gré soit conclue, ce qui s’annonce peu probable. François Thomassin affirme que la Ville n’a pas joué franc-jeu dès le départ en lui disant de ne pas s’inquiéter, lors d’une première rencontre au printemps. L’annonce officielle, récemment, a eu l’effet d’un « coup de masse ».

Ses voisins de l’avenue Sainte-Brigitte sont également consternés et ils ne sont pas les seuls. Plus de 200 personnes avaient déjà signé une pétition en fin de journée, mercredi, contre le choix du site.

« C’est sûr que ça ne fait pas notre affaire. Je ne suis pas sûre qu’on va rester », a réagi Mylène Côté, qui avait choisi ce secteur près de la nature pour sa tranquillité et la vue sur les montagnes. Sa qualité de vie risque d’en prendre un coup avec une école dans son arrière-cour. Elle craint aussi les impacts sur la valeur de sa maison.

De nombreux parents espéraient aussi que la Ville implante la future école dans un autre quartier, au parc des Saphirs, pour éviter des problèmes de trafic puisque les trois écoles seront relativement proches, à distance de marche.

Le maire défend son choix

Le maire Carl Thomassin déplore le contenu de la pétition en ligne qui est « truffée de menteries » selon lui. Il affirme avoir agi dans les règles de l’art et avoir choisi le meilleur site possible. Le terrain près du parc des Saphirs, de toute façon, « ne répondait pas aux normes », avance-t-il.

« On parle d’une école de 23 classes, ça va créer 35 à 40 emplois ici et on fait une pétition contre ça ? Ce n’est pas l’ensemble de la population qui pense comme ça. Sur le terrain, les gens sont favorables. »