Le légendaire Road Warrior Animal n'est plus

Le membre de la mythique équipe de la Legion of Doom, Joseph Laurinaitis, aussi connu sous le nom de Road Warrior Animal, est décédé mercredi à l’âge de 60 ans.

Sa mort vient 17 ans après celle de son coéquipier Road Warrior Hawk, qui a été victime d’un infarctus en 2003.

Aussi connue sous le nom des Road Warriors lors de leur passage à la World Championship Wrestling (WCW), l’équipe a remporté les ceintures par équipe de la World Wrestling Federation (WWF) à deux reprises dans les années 1990.

Très reconnaissables grâce à leurs physiques impressionnants, leurs peintures faciales et leurs armures garnies de pics, Animal et Hawk ont été l’un des duos les plus marquants de leur génération. Ils ont fait leur entrée au Temple de la renommée de la World Wrestling Entertainment (WWE) en 2011.

Leur dernier passage à la WWE a été effectué en 2003, après plusieurs années à compétitionner au Japon. Suivant la mort de Hawk, Animal a poursuivi sa carrière en solo jusqu’à sa retraite en 2014.