Les invulnérables, le vrai danger!

Plus de la moitié des nouveaux cas d’infection à la COVID-19 à Montréal sont des jeunes de moins de 35 ans.

Ni complotistes ni antimasques, ces fêtards veulent vivre leur jeunesse alors qu’ils se croient invincibles.

Les récentes statistiques sur les hospitalisations leur donnent raison et les encouragent à poursuivre leur délinquance juvénile.

De son côté, le gouvernement ne les décourage pas en faisant preuve de souplesse dans les mesures sanitaires, contrairement à la rigidité démontrée durant le confinement printanier.

L’infection mobile

La première vague du coronavirus touchait majoritairement les personnes de plus de 50 ans et s’est particulièrement montrée ravageuse dans les CHSLD et les résidences pour personnes âgées.

Contraintes à résidence, ces personnes pouvaient se contaminer entre elles, mais constituaient de faibles vecteurs de propagation à l’extérieur, si ce n’est que par le personnel soignant.

La situation s’est modifiée avec les jeunes qui s’éclatent un peu partout dans la province et qui sont souvent asymptomatiques lorsqu’ils contractent le virus.

Ceux-ci sont comparables à des bombes à fragmentation alors qu’ils peuvent disséminer l’infection à des centaines de personnes avant de se rendre compte qu’ils sont eux-mêmes infectés.

C’est ainsi que, sans attendre d’être en zone rouge, les personnes âgées ou à la santé précaire se confinent en fuyant cette jeunesse insouciante et se privent de voir leurs propres enfants pour espérer survivre à cette seconde vague.

À la suédoise

Plusieurs reprochent à tort au premier ministre Legault de faire preuve de trop de flexibilité, mais celui-ci comprend que le Québec ne pourrait pas être remis à nouveau sur pause !

Maintenant que le désastre est consommé, on peut se demander si le gouvernement ne nous entraîne pas dans l’expérience suédoise, sans trop l’avouer, afin d’obtenir une plus grande immunité collective.

Pendant ce temps, santé fragile, prière de vous astreindre de pointer le nez dehors !