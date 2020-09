Les sœurs Boulay au repos

L’année 2020 a fortement ébranlé Les sœurs Boulay. Dans une « storie » Instagram partagée ce midi sur leur compte officiel (@lessoeursboulay), Stéphanie et Mélanie ont annoncé qu’elles devaient prendre une période de repos et laisser tomber les spectacles à l’horaire des prochains mois.

« Chers et chères vous, qui nous suivez maintenant depuis huit ans et des poussières. Ça fait longtemps qu’on vous a parlé. On devait vous retrouver bientôt, il y avait des concerts à l’horaire dans les prochains mois, mais on ne pourra pas les faire.

On ne peut pas tout vous dévoiler, mais voici ce qu’on peut vous dire : les derniers mois, ponctués par les vagues de dénonciations et les crises au sein de nos anciennes équipes, ont eu raison de notre santé physique et mentale.

Les médecins nous ont dit d’arrêter, notre nouvelle équipe nous a suggéré de prendre un recul. Il faut nous remettre sur pied avant de pouvoir chanter à nouveau.

On espère que vous comprenez. On sait que c’est une période difficile, pour beaucoup d’entre vous, et on pense à vous vraiment fort.

En juillet, la compagnie de disque du duo, Grosse Boîte, avait été grandement éclaboussée. Des dénonciations envers l’artiste Bernard Adamus avaient mené au départ du patron de la compagnie, Éli Bissonnette. Un mois plus tard, Les sœurs Boulay annonçaient qu’elles travailleraient désormais avec l’agence Hôtel Particulier.