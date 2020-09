Premières images de l’adaptation des Pêcheurs

Après des années à en parler, Martin Petit a fièrement partagé mercredi les premières images de l’adaptation américaine de sa série, Les Pêcheurs.

Bientôt ! en primeur Caitlyn Jenner qui reprend le rôle de @MarioTessier_ .-) #Lespêcheurs https://t.co/IqoQEPT8y1 — Martin Petit (@Lemicrodefeu) September 23, 2020

« Bientôt ! En primeur, Caitlyn Jenner qui reprend le rôle de Mario Tessier ! #Lespêcheurs », a écrit l’humoriste sur Twitter.

Produite par Netflix, The Cabin sera lancée le 13 octobre, après avoir été repoussée de sept mois en raison de la pandémie.

Dans l’adaptation américaine, le rôle principal de Petit est campé par l’humoriste américain Bert Kreischer. Surnommé The Machine, le comique est reconnu pour jouer sur scène torse nu.

Se détachant en partie de l’esprit original des Pêcheurs, The Cabin comprendra plusieurs portions improvisées, si l’on en croit la bande-annonce. En plus de Jenner, la série aura notamment comme invitée Kaley Cuoco (Big Bang Theory) et Joel McHale.