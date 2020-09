Publicités-chocs du gouvernement: «Cette pub-là me fesse dans le “dash”» – Benoît Dutrizac

Mario Dumont et Benoît Dutrizac saluent l’initiative du gouvernement de François Legault, qui a lancé une campagne de publicités-chocs pour sensibiliser les Québécois aux conséquences de la COVID-19.

«On a essayé de raisonner les gens... Ben, là, on va leur faire peur et on va leur faire peur avec la réalité», a souligné Benoît Dutrizac.

L'une des publicités raconte l'histoire de Francis, un entrepreneur qui a été hospitalisé pendant 45 jours et qui a passé 12 jours dans le coma.

«C’est ça, la COVID-19. Le Dr Lawrence Rosenberg n'a pas raison, ce n'est pas juste une grippe, tu as des séquelles. Cette pub-là me fesse dans le dash, parce que ce n'est pas un acteur, c’est un entrepreneur et il est pogné avec ça aujourd’hui», a lancé Benoît Dutrizac lors de sa rencontre quotidienne avec Mario Dumont, sur QUB radio.

François Legault avait «entièrement raison» de vouloir ce type de messages publicitaires, croit Mario Dumont. «Si tu veux rendre la COVID-19 réelle, quoi de mieux?»

