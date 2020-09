Radicalisée sur les réseaux sociaux

Photo Maxime Deland et capture d’écran, CNN Le logement de Pascale Ferrier à Longueuil a été perquisitionné lundi par la Gendarmerie royale du Canada à la demande du Federal Bureau of Investigation. En mortaise, sur l’enveloppe contenant la lettre empoisonnée envoyée au président américain, Donald Trump, on y voit une partie du code postal H4T, un secteur de Montréal.