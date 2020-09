Résidences pour personnes âgées: 200 lits réservés pour éviter les éclosions

En réaction au nombre de nouveaux cas encore une fois élevé mercredi et à la hausse des infections dans des milieux d’hébergement, la Santé publique de la Capitale-Nationale a ouvert environ 200 lits d’isolement des cas positifs dans 20 CHSLD, dont une unité régionale de 40 lits au CHSLD Saint-Augustin, de Beauport.

• À lire aussi: COVID-19: hausse record de 95 nouveaux cas à Québec, 33 sur la Rive-Sud

• À lire aussi: COVID-19: 471 nouveaux cas et quatre décès supplémentaires au Québec

• À lire aussi: Hospitalisations liées à la COVID-19: loin du point de rupture

Avec une quatrième journée consécutive tout juste sous la barre des 100 cas, le CIUSSS de la Capitale-Nationale a annoncé prendre de nouvelles mesures pour réduire les impacts de la deuxième vague dans les résidences pour personnes âgées. Neuf d’entre elles sont déjà en éclosions pour un total de 117 usagers touchés, dont l’Hôpital-Général de Québec et le Centre Saint-Jean-Eudes, qui s’est ajouté au bilan de mercredi.

La Santé publique a ouvert une unité régionale de 40 lits au CHSLD Saint-Augustin, dans le secteur Beauport. L’endroit, complètement isolé du reste de la résidence, pourra aussi servir à des usagers de plus petites résidences qui pourraient y être transférés.

Environ 160 lits seront aussi réservés dans 19 autres CHSLD pour les usagers positifs. La mesure vise à limiter la propagation et ainsi, éviter de revivre le cauchemar du printemps.

«Nous avons constaté, lors de la première vague, qu’on peut efficacement freiner la propagation du virus, voir même éviter des décès, si on identifie et on isole rapidement les usagers positifs. Il s’agit d’une mesure de prévention significative tant pour nos usagers en CHSLD que pour ceux en milieux privés pour aînés», indique Sylvie Bonneau, directrice générale adjointe des programmes de soutien à l’autonomie des personnes âgées.

Ces lits dédiés s’ajoutent à ceux déjà réservés dans les centres hospitaliers pour l’isolement de patients positifs, qui accueillaient mercredi 30 patients.

Bilan régional

Le CIUSSS de la Capitale-Nationale a confirmé avoir comptabilisé 95 nouveaux cas, un nouveau record. Parmi ces nouvelles infections confirmées, deux nouvelles écoles s’ajoutent à celles déjà confirmées.

Selon nos informations, une classe bulle est actuellement en éclosion au Collège des Compagnons et une autre serait en isolement préventif. Au Collège Saint-Charles-Garnier, ce serait une classe-bulle qui serait aussi en éclosion et deux qui sont en isolement préventif.

De l’autre côté du fleuve, Chaudière-Appalaches enregistre quant à elle une baisse du nombre de nouveaux cas, avec 33 positifs confirmés. De ce nombre, trois se sont ajoutés dans l’un des lieux d’éclosions en résidence de personnes âges, soit à La Seigneurie de Lévy, qui compte maintenant 8 cas actifs chez ses résidents.

Chaudière-Appalaches compte également 15 personnes hospitalisées, dont 5 aux soins intensifs.

Sous contrôle dans les hôpitaux

Quant à la capacité du système de santé à suffire à la demande, le CHU de Québec a assuré être en mesure d’absorber la hausse actuelle des cas. Cette sortie vient tempérer un peu les propos du ministre de la Santé Christian Dubé, qui a parlé mardi de «troubles au niveau du système hospitalier» à Québec et de délestage d’activités médicales.

«Nous ne pouvons pas parler d'une situation «critique» mais la pression s'accentue sur les hôpitaux de la région. Le CHU de Québec a la capacité nécessaire pour faire face à cette hausse, si les hospitalisations devaient s'accélérer, nous avons la marge de manœuvre pour ouvrir des lits additionnels. Il faut savoir que la situation est suivie d'heure en heure et nous nous ajustons pour maintenir un équilibre entre les besoins COVID et le maintien des activités régulières», a assuré Bryan Gélinas, porte-parole du CHU de Québec.

– Avec la collaboration de Simon Baillargeon