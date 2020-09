MARQUIS, Gilberte Landry



À la Maison Desjardins de soins palliatifs du KRTB, le 21 septembre 2020, est décédée à l'âge de 92 ans et 11 mois Mme Gilberte Landry, épouse de feu M. Roméo Marquis; fille de feu Mme Marie-Louise Landry et de feu M. Alphonse Landry. Elle demeurait à Saint-Alexandre, Kamouraska. Les membres de la famille accueilleront parents et amis à lale samedi 26 septembre 2020, de 9 h à 10 h 50.suivi de la mise en niche au columbarium de la Résidence funéraire Daniel Caron de Saint-Alexandre. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Jocelyn (Johanne Pelletier), Gilles (Diane Morin), Nicole, Johanne (Carlos Angulo), Michel (Shirley Dauteuil), Joël (Karine Gagné); ses petits-enfants et arrière- petits-enfants. Elle était la sœur de feu Madeleine (feu Capitaine Fernand Anctil), feu Gérard (feu Rita Therrien), feu Maurice (Georgette Gagné), feu Marthe (feu Roland Tremblay), Carmen (feu Lucien Briand), feu Yvon, feu Robert (feu Jeannette Aubry), feu Claude (feu Yvette Brabant), feu Claudette (feu Walter Roman), feu Benoit, feu Jeannine (feu Yves Mitchell). Sont aussi attristés par son départ ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Des remerciements sont adressés aux Dr Marc Tardif et Dr Martin Lefebvre, à l'ensemble du personnel de la Maison Desjardins du KRTB et de la résidence À La Source de Saint-Alexandre pour l'accueil et la qualité des soins, de même qu'au personnel de la clinique ambulatoire du CH du Grand Portage. Vos condoléances peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison Desjardins de soins palliatifs du KRTB, 44, rue de Chauffailles, Rivière-du-Loup (Québec) G5R 4E1. La direction des funérailles a été confiée à la