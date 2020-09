TURCOTTE, Diane



Au Centre d'hébergement Charlesbourg, le 8 septembre 2020, à l'âge de 74 ans, est décédée madame Diane Turcotte, épouse de feu monsieur Jean-Pierre Vézina et conjointe de monsieur Maurice Leblond, fille de feu madame Marie-Paule Langlois et de feu monsieur Jean-Paul Turcotte. Elle demeurait à Québec.Outre son conjoint, elle laisse dans le deuil sa fille Claudine Vézina (David Roy); ses sœurs: feu Louise et Lucie (Claude Poitras), son frère Jean (Ginette Tremblay), sa belle-fille Marie-Éve Leblond (Marc Roussy); son beau-frère Jean Leblond (Louise Labelle); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Vézina : Roland (Michèle Garneau), Huguette (feu Fernand Martel), Micheline (Jean-Guy Gauthier), feu Jean-Gilles (Jacqueline Jean), André (Anne Pelerin), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami (e)s. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, auL'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles à une date ultérieure. La famille tient à remercier tout le personnel du Centre d'hébergement Charlesbourg, ainsi que l'équipe des soins palliatifs du CLSC de Charlesbourg pour le dévouement exceptionnel dont ils ont fait preuve envers madame Turcotte et leur gentillesse envers toute la famille. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau #214, Québec, Québec, Téléphone : 418 683-8666, Site web : www.cancer.ca