LEMAY, Yvon



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 17 septembre 2020, à l'âge de 76 ans, est décédé Yvon Lemay, époux de Andrée Boisvert. Il demeurait à St-Édouard-de-Lotbinière. Il était le fils de feu Léopold Lemay et de de feu Monique Rousseau. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, son fils feu Frédérick, sa fille Valérie (Daniel Croteau), ses deux petites-filles qu'il adorait tant : Charline et Delphine; ses sœurs : Lorraine et Francine (Régis Lacroix), sa belle-famille : Denise (feu Rémi St-Onge), Marcel (Antoinette Nadeau), Paul (Lise Ouellet), Louise, feu Claude (feu Réjane Chrétien), Guy, ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et amis. La famille recevra les condoléances à la maison funéraireMerci au personnel soignant de l'Hôtel-Dieu de Lévis. Vos témoignages de sympathies peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire