JACQUES, Claude



À la Maison d'Hélène de Montmagny, entouré de ses proches, le 15 septembre 2020, à l'aube de ses 79 ans, est décédé monsieur Claude Jacques, époux de madame Josette Daigle, fils de feu madame Louise Beaulieu et de feu monsieur Patrick-André Jacques. Il partageait sa résidence entre St-Aubert de l'Islet et Québec.La direction des funérailles a été confiée à laL'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Aubert (l'Islet) ultérieurement. Il laisse dans le deuil son épouse Josette Daigle; ses enfants: Lyne (François Boudreau), Chantal (Louis Bourdeau), Marie-Claude (Francis Lavoie); ses petits-enfants: Mylène (Vincent Jean), Camille (Jérôme Duclos), Chloé (Raphaël Brulotte Milos), Anabel, Charles-Edouard, Lili-Rose et son arrière-petit-fils Théodore; ses frères et soeurs: Louise (feu Claude Racine), André (Louise Crépeau), Claire (feu Pierre Dubeau), Suzanne (Jean Rosa); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Daigle: feu Fernand, feu Jaqueline (Jean-Léon St-Pierre), Rosaire (Lise Ruest), feu Françoise, feu Béatrice (feu Réginald Turgeon), William (Huguette Delisle), feu Claudette (Denis Dubé), feu Pierrette (Feu André Beaudry), Gisèle (feu André Beaulieu), feu Marcel (feu Lisette Desrosiers), Raynald (Ghislaine Savard), Nicole (Serge Desmeules) et son grand ami Clermont; ainsi que ses oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la La Maison d'Hélène, 350, avenue St-David, Montmagny, Québec, G5V 4P9 www.lamaisondhelene.org (Dons In Mémoriam)