CHIASSON, Michel



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 31 août 2020, le jour de son 78ième anniversaire, est décédé monsieur Michel Chiasson, conjoint de feu Francine Boucher, fils de feu Yvonne Bourgeois et de feu John Chiasson. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil ses enfants: Éric (Chantal Robitaille), Annie (Sylvain Careau); la mère de ses enfants Marie-Berthe Lachance, sa compagne actuelle Georgette Dion; ses petits-enfants : Dereck, Nicolas et Olivier. Il était le frère de feu Claude (Raymonde Gagnon), Suzanne et feu Jacques (feu Monique Renaud); ainsi que ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces, cousins, cousines, ses nombreux ami(e)s et Louise Galarneau qui a toujours été présente auprès de notre famille. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, auL'inhumation des cendres suivra au cimetière St-Charles.La famille tient à remercier sincèrement la Docteure Marjolaine Tremblay et son équipe des soins palliatifs, ainsi que le personnel soignant du 11e étage de l'Hôtel-Dieu de Québec pour les très bons soins prodigués à notre père. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer (région de Québec) www.cancer.ca, 1040, avenue Belvédère, bureau #214, Québec, Québec, Téléphone : 418 683-8666, Site web : www.cancer.ca.