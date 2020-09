BILODEAU, Jacqueline



À l'IUCPQ, le 27 août 2020, à l'âge de 82 ans, est décédée dame Jacqueline Bilodeau, fille de feu dame Ernestine Siconnelly et feu monsieur Lucien Bilodeau. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 18h30 à 20h.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Diane, Christiane, feu Gaétan, Claude, Marc (Janelle Pageau), Linda, Martin (Andrée Skelling) et Josée (Patrice Nadeau); sa soeur Micheline; ses petits-enfants, ses neveux et nièces, ses cousins et cousines ainsi que ses ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel soignant de l'Hôpital Laval de Québec pour leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'IUCPQ (Hôpital Laval), 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec (Qc), G1B 0B8, téléphone: (418) 656-4999. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire de Lépine Cloutier Athos.