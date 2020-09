DUCHESNEAU, Agathe



À l'Hôpital du Saint-Sacrement, le 17 août 2020 à l'âge de 76 ans, est décédée dame Agathe Duchesneau, épouse de feu Jocelyn Breton. Elle était la fille de feu dame Aurore Duchesneau et feu monsieur Maurice Duchesneau. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 9 h à 11 h.Elle laisse dans le deuil, ses enfants : Sophie (Louis-Philippe Corriveau) et Martin (Émilie Duval); ses petits- enfants : Florence, Béatrice, Emma et Frédéric; ses frères, sa sœur, son beau-frère et sa belle-sœur : Jacques (feu Aline Rémillard), Cécile (Lauréat Rémillard), Denis (feu Louise Godbout) et Simon (Claire Rempel); ainsi que neveux, nièces et ami(e)s. Elle est allée rejoindre ses frères et sa sœur : Jean-Paul (Charlotte Cudahy), Ursule et Benoit. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Société canadienne de la Sclérose en Plaques, 202-245, rue Soumande, Québec (Qc), G1M 3H6, tél.: (418) 529-9742. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire Lépine Cloutier Athos.