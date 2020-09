AUDET, Louise Boutin



Au CHSLD de Saint-Hénédine, le 25 août 2020, à l'âge de 98 ans, est décédée Mme Louise Boutin, épouse de feu Raoul Audet. Elle demeurait à Sainte-Marie. La famille vous accueillera aule vendredi 25 septembre 2020 de 9h à 10h45.et de là au cimetière de Sainte-Marguerite. Elle laisse dans le deuil ses enfants: feu Gisèle (Jean-Paul Gagné), Carmelle (Jacques Labbé), Jean-Deny et Diane (Mario Asselin); ses petits-enfants: Dany et Yanick Gagné, Éric, Nicolas, Martine, Stéphanie et Valérie Labbé, Alexandre et Bianca Asselin; ainsi que ses 9 arrière-petits-enfants; sa soeur Aldéa (feu Charles-Henri Ruel); sa belle-soeur Gertrude (feu Émile Saint-Hilaire). Elle est allée rejoindre ses frères, soeurs, beaux-frères, belles-soeurs des familles Boutin et Audet. Elle laisse également dans le deuil ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du Château Sainte-Marie ainsi que celui du CHSLD de Saint-Hénédine pour les bons soins prodigués. Vous pouvez faire un don à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis: https://fhdl.ca/