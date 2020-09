AUGER, Lucie



C'est avec beaucoup de tristesse que nous annonçons le décès de madame Lucie Auger, survenu à Québec le 8 septembre 2020. Elle était l'épouse de feu Jean Giroux, fille de feu Georgette Walsh et de feu Percy Auger. Elle habitait à Québec.L'inhumation des cendres suivra au cimetière Saint-Patrick à 15h00.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Sophie Auger-Giroux, Antoine Auger-Giroux (Maude Tardif) et Philippe Auger-Giroux (Marie-Claude Giroux); ses petits-enfants: Florence Giroux, Alexandre Giroux, Camille Giroux et Annabelle Giroux; ses sœurs et son frère : Claire Auger (Marcel Dufour), Louise Auger (Martin Edwards) et Marc Auger (Catherine Gagnon); son beau-frère et sa belle-sœur : François Giroux (Anne Tremblay) et Marthe Giroux; plusieurs cousins, cousines, neveux et nièces ainsi que des ami(e)s très cher(ère)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Leucan, 2950A boulevard Laurier, Québec (QC) G1V 2M4, téléphone : 418 654-2136.