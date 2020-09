GINGRAS, Cécile Turgeon



Subitement, le 14 mars 2020 à l'âge de 90 ans et 4 mois, est décédée madame Cécile Turgeon, épouse de feu Roger Gingras. Elle était la fille de feu Josaphat Turgeon et de feu Élodie Larochelle. Elle était domiciliée à Laurierville et native de St-Anselme Dorchester. Madame Cécile Turgeon Gingras laisse dans le deuil, ses enfants: feu Normand, Johanne (Jean-Pierre Ruel), Danielle et Lucie (Jocelyn Martel); Ses petits-enfants: Bryan (Laurie Bolduc), Gabriel, Sébastien (Karine Desjardins), Marie-Ève, Guillaume, Kim (Martin Trudel), Yanick, Marie-Pier (Michael Comeau), Elvis (Josiane Blier) et ainsi que ses arrière-petits-enfants: Florence, Charles, Ryder, MacKenzie, Fabrice et Louis. Elle était la soeur de: feu Gustave (feu Madeleine Roy), Doris (feu Clément Marquis), Gabrielle (feu Pierre Gingras), Sœur Jacqueline NDPS, Philippe (feu Lucille Laflamme) ainsi que sa conjointe Carmen Goulet, Ghislaine (René Lacasse), feu Marie-Blanche et feu Raoul. Elle était la belle-sœur de: feu Louis-Honoré, feu Jeanne d'Arc (feu Sylva Nolet), feu Didace, feu Françoise (feu Hermas Beauchesne), Jacqueline, Raymond (feu Jeannette Beauchesne), feu Luce, feu Jean-Marc (Lorraine Beaudoin) et Candide. Elle laisse également dans le deuil ses filleuls: Yves et Camil; ainsi que plusieurs autres neveux, nièces, parents et amis.