GERMAIN, Lucie



À la Résidence Côté Jardins, le 11 septembre 2020, à l'âge de 90 ans, est décédée dame Lucie Germain, fille de feu Louis Germain et de feu Germaine Rochon. Elle demeurait à Québec.et de là au cimetière Notre-Dame de Belmont. La famille vous accueillera à l'église une heure avant la cérémonie. Étant donné la situation actuelle, il n'y aura pas de réception après les funérailles. Madame Germain laisse dans le deuil ses frères et sœurs : feu Lucille, Ghislaine (feu André Martel), feu Jean-Marc (feu Marcelle Pelletier), feu Jacques, Jacqueline (feu Richard Breton), Marcel (feu Céline Langevin), Roger (Geneviève Coulombe), Robert (Thérèse Lachance) et Jeannine, ainsi que plusieurs neveux, nièces, arrière-neveux, arrière-nièces, cousins, cousines et amis. Un remerciement spécial au personnel de l'hôpital St-François-d'Assise et de la Résidence Côté Jardin pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la (Fondation de l'IUCPQ) Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (Hôpital Laval), 2700, Chemin des Quatre-Bourgeois, Québec (QC), G1B 0B8, tél.: 418-656-4999. La direction des funérailles a été confiée à Lépine Cloutier.