MERCIER, Lorraine Caron



Au CHSLD de Sainte-Hénédine, le 13 septembre 2020, à l'âge de 87 ans, est décédée madame Lorraine Caron, épouse de feu monsieur André Mercier, fille de feu Napoléon Caron et de feu Marie-Anne Isabelle. Elle demeurait autrefois à Saint-Henri-de-Lévis. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Jean (Claire Bernard), Lise (Gilles Godbout), René (Diane Guillemette), Alain (Linda Lemieux), Andrée (Serge Marquis), Pierrette (Clément Roy), Pierre (Linda Leclerc), Martin, Simon (Chantale Laliberté), Marie-Claude (François Verret) et Robert (Christine Lapointe; ses 19 petits-enfants, ses 23 arrière-petits-enfants; son beau-frère et ses belles-soeurs: François Mercier, Rollande Mercier et Doris Couture; ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements à tout le personnel du CHSLD de Sainte-Hénédine qui a pris soin de notre maman. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société québécoise de la fibromyalgie (https://sqf.quebec/don/).où la famille sera présente pour vous accueillir à compter de 13h.