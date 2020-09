TREMBLAY, Martine



À l'Islet, le 2 mai 2020, à l'âge de 36 ans, est décédée madame Martine Tremblay, fille de madame Ginette Paré et de monsieur Clément Tremblay. Elle demeurait à Québec (Beauport).La famille vous accueillera aude 13 h 30 à 15 h.Elle laisse dans le deuil, outre ses parents, ses tantes: Denise Paré, Marielle Tremblay (Clément Bordeleau), Marie-André Tremblay (Marcel Frenette) et Norma Tremblay (Pierre Bédard); ses oncles: feu Gérald Tremblay (Lise Gaudet), Jean-Louis Tremblay (Cécile Lemelin) et Remi Tremblay (Louise Frenette); sa marraine Suzanne Rousseau et son parrain monsieur Ghislain Saint-Pierre. Elle laisse également dans le deuil ses cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du Centre de prévention du suicide, 1310, 1ère Avenue, Québec (Qc), G1L 3L1, tél.: 418 -254-4152, www.fondationcpsq.org, fondation@fondationcpsq.org.